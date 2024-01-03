Прага, 3 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане.

Илья Питалев/РИА Новости Доминик Гашек

«Правильный жест. Но, скажем прямо, это не выход», — написал Гашек на своей странице в социальной сети.

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Как передавало ИА Регнум, польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину на чемпионате мира по игре в быстрые шахматы в Узбекистане. Видео с двумя шахматистами опубликовал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос в соцсети X (бывшая Twitter). Российский шахматист Хисматуллин протянул руку своему сопернику Яну-Кшиштофу Дуде. Однако поляк отверг рукопожатие. Отмечается, что соревнования прошли в узбекском Самарканде с 26 по 30 декабря, однако кадры опубликовали только сейчас. В итоге партия между Дудой и Хисматуллиным завершилась вничью.