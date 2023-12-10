Москва, 10 декабря, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В четырёх поселениях Иркутского района Иркутской области без света остались дома почти на 50 улицах. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«10 декабря произошло частичное отключение электроэнергии в Иркутском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключение произошло в домах деревень Ширяева, Грановщина, а также посёлках Хомутово и Урик.

Согласно данным пресс-службы администрации города Иркутска, электроэнергии нет в домах на восьми улицах города.

«В настоящее время зарегистрировано отключение электроснабжения в Правобережном округе: улицы Славная, Рождественская, Правобережная, проулок Сиреневый, а также на улицах Енисейская, Северная, 2-я Полевая, пр. Кротова», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как передавало ИА Регнум, жителей на севере Иркутской области предупредили о наступлении аномальных морозов — прогнозируется похолодание до минус 50 градусов. 7–11 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40, минус 45°, в северных и верхнеленских районах до минус 50°.

8–12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11–17 градусов ниже климатической нормы.