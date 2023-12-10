Красноярск, 10 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Жители нескольких населённых пунктов Красноярского края уже третьи сутки сидят без электричества и отопления в 40-градусные морозы, сообщает 10 декабря Telegram-канал RT.

Кадр из Телеграм — канала

В частности, речь идёт в том числе о деревне Кузнецово и посёлках Заповедный, Зыково, Лукино.

Жительница одного из населённых пунктов рассказала, что от холодов в домах перемерзают или лопаются трубы, люди вынуждены обогревать жильё с помощью тепловых пушек и генераторов, из-за чего в регионе начались ЧП.

Так, в Берёзовском районе люди отравились угарным газом от бензинового генератора. Мужчину не удалось спасти, а женщина и ребёнок попали в больницу. В Минусинском районе от перепада температур взорвался газовый баллон, который занесли с мороза, из-за чего пострадали три человека.

Как передавало ИА Регнум, частичные отключения электроэнергии из-за произошли и в Иркутской области. В четырёх поселениях Иркутского района Иркутской области без света остались дома почти на 50 улицах.

До этого жителей на севере Иркутской области предупредили о наступлении аномальных морозов — прогнозируется похолодание до –50 °C. 7–11 декабря в регион пришли сильные морозы с минимальными температурами воздуха –40… –45 °C, в северных и верхнеленских районах до –50 °C. 8–12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11–17 градусов ниже климатической нормы.

Также сообщалось, что 8 декабря в ЕЭС России, ОЭС Сибири и Северо-Запада зафиксированы рекордные уровни потребления электромощности. Таким образом обновлён исторический максимум потребления — он достиг 168 765 МВт. Отмечается, что с сохранением морозов прогнозируется дальнейшее увеличение потребления.