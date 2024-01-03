Тегеран, 3 января, 2024, 07:14 — ИА Регнум. В межгосударственном объединении БРИКС под председательством России может образоваться секретариат, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Россия — страна, обладающая опытом в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретёт форму секретариата», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Без секретариата каждая страна — председатель БРИКС самостоятельно хранит информацию по различным сферам деятельности организации, но не передает сведения следующему председательствующему государству, подчеркнул Сафари.

Замглавы МИД выразил заинтересованность Ирана в скорейшем формировании этого секретариата.

Также Сафари предположил, что Россия способна помочь Ирану и новым членам БРИКС в достижении их целей в объединении. По его словам, в рамках форума отношения между странами устанавливаются легче, чем на двустороннем уровне.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства поздравил Россию с началом председательства в БРИКС и выразил благодарность за поддержку Тегерана в принятии в организацию.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Также новый год начался с присоединения к БРИКС пяти новых членов — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, общее число участников БРИКС возросло до десяти.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении в связи с началом председательства России в БРИКС отметил, что к объединению в том или ином виде хотят подключиться порядка 30 стран. Государства-единомышленники разделяют принципиальные установки, лежащие в основе деятельности БРИКС. Путин заверил, что Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.