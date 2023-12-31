В Китае заявили о провале ключевого плана США по России и Украине
Global Times: план США по истощению России через украинский конфликт провалился
Пекин, 1 января, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Американский план по истощению России через украинский конфликт потерпел крах, написала китайская газета Global Times.
Авторы статьи отмечают, что Запад всё больше осознает этот факт. Они пояснили, что западные страны помогали ВСУ не для защиты Украины, а для ослабления России.
При этом Киев рассматривался лишь в качестве расходного материала. В публикации также подчеркивается, что позиция Запада к указанному конфликту становится всё более противоречивой.
Это выражается во всё более частых призывах сократить поддержку Киева и начать мирные переговоры. В статье констатируется, что Украина превращается в наиболее проигравшую сторону в рассматриваемом противостоянии.
Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад не желает, чтобы Украина победила Россию. Он выразил мнение, что Киев в итоге лишится западной помощи, если военная поддержка, которую получает украинская сторона, в среднесрочной перспективе не позволит ему одержать победу.
Бридлав напомнил, что скоро в западных странах пройдут выборы, а многие избиратели в этих государствах скептически относятся к тому, что Украина может эффективно распоряжаться переданными ей средствами. Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе предположил, что из-за этого поддержка Киева станет постепенно угасать.