Пекин, 1 января, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Американский план по истощению России через украинский конфликт потерпел крах, написала китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Авторы статьи отмечают, что Запад всё больше осознает этот факт. Они пояснили, что западные страны помогали ВСУ не для защиты Украины, а для ослабления России.

При этом Киев рассматривался лишь в качестве расходного материала. В публикации также подчеркивается, что позиция Запада к указанному конфликту становится всё более противоречивой.

Это выражается во всё более частых призывах сократить поддержку Киева и начать мирные переговоры. В статье констатируется, что Украина превращается в наиболее проигравшую сторону в рассматриваемом противостоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад не желает, чтобы Украина победила Россию. Он выразил мнение, что Киев в итоге лишится западной помощи, если военная поддержка, которую получает украинская сторона, в среднесрочной перспективе не позволит ему одержать победу.

Бридлав напомнил, что скоро в западных странах пройдут выборы, а многие избиратели в этих государствах скептически относятся к тому, что Украина может эффективно распоряжаться переданными ей средствами. Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе предположил, что из-за этого поддержка Киева станет постепенно угасать.