Киев, 30 декабря, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о «сюрпризе» на Новый год для главы киевского режима Владимира Зеленского от России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я думаю, сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е, с 30-го на 31-е, украинцы не смогут отметить Новый год, они будут встречать его в бомбоубежищах», — заявил Соскин на YouTube-канале.

Он отметил, что удары России демонстрируют неподготовленность украинской противовоздушной обороны. По словам Соскина, успехи России убедительно показывают Западу бесполезность финансовой и военной поддержки Украины.

«На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может. Им дали сотни миллиардов, а они даже не могут сделать нормальную ПВО. Россия всё равно сильнее», — заявил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Соскин уже заявлял, что ситуация на Украине будет ухудшаться из-за недостатка оружия, в то время как российский оборонно-промышленный комплекс продолжает активно работать. При этом он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров, даже накапливая значительную военную мощь.

Позже он оценил работу украинских сил ПВО, заявив, что развёрнутая над Киевом система не защитит его от массированных авиаударов, если будет перегружена. Соскин отметил неудовлетворительное состояние средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют ВСУ в попытках подавить российские дроны.