Берлин, 3 января, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Немецкий журналист Юлиан Репке возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на её очередной призыв в соцсетях о том, что ВСУ нужно поставлять больше систем ПВО.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

По мнению Репке, киевской армии уже не победить российскую в небе. У ВСУ ракеты, поставляемые Германией, закончатся быстрее, чем у военных ВС РФ.

«Воздушную войну над Украиной невозможно выиграть», — написал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Германия стала одним из ключевых поставщиков оружия Украине во время специальной военной операции. В Берлине при этом неоднократно делали различные заявления, в том числе о нежелании поставлять Киеву кассетные боеприпасы, так как подписывали конвенцию о запрете этого вида вооружений, или ракеты TAURUS.

Анналена Бербок заявляла, что часть передаваемых ВСУ вооружений устарела или была в нерабочем состоянии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о поставках западного вооружения на Украину, заявил, что руководство Германии не имеет чувства стыда.