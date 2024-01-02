Харьков, Украина, 3 января, 2024, 00:10 — ИА Регнум. В городе Харькове прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил 2 января украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Харькове прогремели несколько взрывов», — говорится в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января на Украине объявляли воздушную тревогу в семи контролируемых киевским режимом регионах. Сначала сирены были включены в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее об опасности с воздуха предупредили жителей Киева.

На Украине 2 января сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. В этот день воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории длилась около трёх с половиной часов.