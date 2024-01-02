Одесса, Украина, 2 января, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В Одессе и Одесской области начали рассылать смс-сообщения с призывом вступать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет 2 января украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов / РИА Новости

«В Одессе и области сегодня рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ», — сказано в публикации.

Издание также опубликовало скриншот с соответствующим смс-сообщением, в котором говорится, что к ВСУ необходимо присоединиться «для защиты страны».

Как передавало ИА Регнум, 1 января глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что украинцы сконцентрировались на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, глава киевского режима отметил, что мобилизация не находит широкой поддержки на Украине, несмотря на то, что она является единственным способом защитить государство.

Кроме того, в новогоднем обращении Зеленский подчеркнул, что каждому жителю Украины придётся сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом.

19 декабря он рассказал, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. 25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. В рамках этого документа власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишить уклонистов права на представление госуслуги, включая оформление различных документов.

Депутат Рады Евгений Шевченко предупредил, что принятие этой инициативы может обернуться против самого киевского режима. Он добавил, что положения документа демонстрируют неуважение к населению.