Киев, 2 января, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Украинцы сконцентрировались на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал 1 января глава Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинский глава пояснил, что если граждане страны продолжат концентрироваться на внутренней политике, то в стране нужно объявить выборы. В таком случае, по словам главы киевского режима, придётся забыть о контрнаступлении.

Глава Украины призвал сограждан определиться и сделать выбор между контрнаступлением и внутренними проблемами, так как и выборы и военные действия требуют концентрации усилий всего общества. Осуществление обеих инициатив одновременно, по мнению украинского главы, является непосильной задачей для страны.

Кроме того, глава киевского режима отметил, что мобилизация не находит широкой поддержки на Украине, несмотря на то, что она является единственным способом защитить государство.

«Самая важная профессия, которая может быть у украинца на данный момент, — это быть на Украине», — добавил украинский глава и указал, что те граждане страны или западные партнеры, у которых сил недостаточно, должны уйти либо отойти в сторону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в новогоднем обращении к гражданам глава Украины заявил о выборе между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом, который придётся сделать каждому жителю страны.

25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. В рамках этого документа власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы законопроекта предложили лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление различных документов.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что новый закон о мобилизации на Украине загоняет в угол украинских мужчин. По словам депутата, документ нелогичен и жесток, он направлен на месть тем, кто не хочет воевать.