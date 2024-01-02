Анкара, 2 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В 2023 году экспорт турецкой продукции составил рекордные $255,8 млрд. Об этом 2 января заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Союзе турецких экспортёров в Анкаре, трансляцию вёл телеканал TRT Haber.

Diego Cupolo/Global look press Торговый порт Стамбула. Турция

«Наш экспорт по итогам 2023 года вырос на 0,6%, до $255 809 млн, став рекордным за всю нашу историю», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция по показателям роста экспорта превзошла цели, которые были определены в программе среднесрочного экономического развития. Эрдоган отметил, что основной рост экспорта в 2023 году пришёлся на Россию и Саудовскую Аравию.

Совокупный экспорт Турции в 2022 году составил $254 млрд. К 2028 году страна намерена увеличить этот показатель до $400 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября вице-премьер Александр Новак рассказал, что торговый оборот между Россией и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам 2022 года. Он отметил, что Турция стала второй страной среди внешнеторговых партнёров России. Также Новак отметил рост торгового оборота двух стран более чем в два раза и увеличение расчётов в нацвалютах.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 4 декабря заявил, что ожидает много новых интересных проектов с Турцией, в том числе в сфере торговли и высоких технологий. В качестве примера уже реализуемых проектов глава государства назвал энергетическое сотрудничество. Взаимодействие в этой сфере, как указал президент, носит подлинно стратегический характер.