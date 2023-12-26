Вашингтон, 26 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию украинского кризиса неизбежны в случае прекращения поддержки Киева Западом. Такое мнение 26 декабря озвучил телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале, посвящённом конфликту, отмечается, что активные боевые действия в зоне специальной военной операции истощили военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению их политических аппетитов.

«Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры, но, учитывая обстоятельства, у неё не будет выбора», — говорится в материале.

Бывший генерал-лейтенант США Стивен Твитти озвучил два варианта дальнейшего развития событий: победа России при уменьшении поставок оружия и заморозка боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли 24 декабря заявила, что западные партнёры принуждают Киев к невыгодным условиям по мирному урегулированию украинского конфликта. По её мнению, этот процесс уже начался, и условия, к которым стороны придут во время переговоров, будут гораздо хуже, чем в начале конфликта.

Помимо этого на Украине распространилось мнение, что настало время для признания победы президента России Владимира Путина в конфликте, иначе не избежать худшего сценария, заявил украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, Запад и Украина психологически уже признали поражение.