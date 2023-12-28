Вашингтон, 28 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Союзники киевского режима — Соединённые Штаты и европейские страны — задумались над сменой акцентов в украинском конфликте. С поддержки Киева до полной победы над Россией они переключились на улучшение имиджа его переговорной позиции. Об этом написало издание Politico со ссылкой на чиновника и европейского дипломата.

Иван Шилов ИА Регнум

«Администрация Байдена и европейские чиновники незаметно переключают своё внимание с поддержки цели Украины для полной победы над Россией на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны. Такие переговоры, вероятно, будут означать передачу части Украины России», — написал журналист Майкл Хирш.

Поясняя смену стратегии, он указал на то, что после неудачного контрнаступления те рассматривают переход к оборонительной позиции на востоке страны. Обсуждение мирных переговоров уже началось, однако в США не могут публично отступить, чтобы политически не навредить президенту Джо Байдену.

Вместе с этим сообщается, что США якобы не исключили возможность восстановления украинского ВПК, чтобы Киев мог сам производить необходимое вооружение. Издание сообщило о планах укрепить систему ПВО, построить фортификационные сооружения и противотанковые заграждения на границе с Белоруссией.

Говоря о возможных переговорах, чиновник из Белого дома отметил, что это является «их теорией» на протяжении всего конфликта.

«Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это произойдёт. Мы хотим, чтобы они имели более сильную позицию и могли удерживать свою территорию. Дело не в том, что мы отговариваем их от начала какого-либо нового наступления», — пояснил он.

Как сообщало 26 декабря ИА Регнум, в Соединённых Штатах заявили об истощении ресурсов и интересах Запада к Украине и указали на неизбежность переговоров в случае прекращения поддержки Киева. Телеканал CNBC обратил внимание, что активные боевые действия в зоне СВО сточили ресурсы Запада и уменьшили их политические аппетиты.

25 декабря в Турции призвали Зеленского пересмотреть решение о запрете проведения переговоров с Москвой. Аналитик Энгин Озер заявил, что для этого уже есть определённые предпосылки. Завершить конфликт без капитуляции одной из сторон невозможно, но его можно приостановить, и, говоря об украинском конфликте, Озер предложил установить там режим постоянного прекращения огня. По мнению аналитика, это соглашение может включать в себя гарантии безопасности, обмен пленными, частичную компенсацию и возвращение беженцев на родину, но для этого сторонам придётся прийти к процессу дипломатическим путём, чтобы их действия общественность не воспринимала как уступки.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил проводить переговоры с Россией. Это произошло под нажимом бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона после того, как в 2022 году в Стамбуле проходил очередной раунд российско-украинских мирных переговоров. Прежние встречи обеих сторон проходили на территории Белоруссии, в Беловежской пуще.