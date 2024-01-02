Воронеж, 2 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Жителей посёлка в Острогожском районе Воронежской области, где произошёл аварийный сход боеприпаса, перевозят в пункты временного размещения. Об этом воронежский губернатор Александр Гусев сообщил 2 января в своём Telegram-канале.

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По предварительным данным, в посёлке Петропавловка есть разрушения в семи домовладениях. Вероятно, повреждены остекление, кровля и несущие конструкции, написал он.

«Жителей нескольких улиц посёлка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк», — добавил Гусев.

По словам главы региона, позже власти начнут оценивать нанесённый ущерб, пока что на месте работают специальные ведомства. Областному правительству поручено в кратчайшие сроки решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января около 9:00 (мск), по данным Минобороны России, над посёлком Петропавловка в Воронежской области произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса с самолёта ВКС, выполнявшего полёт. В посёлке есть разрушения, пострадавших нет.