Москва, 2 января, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Декабрь 2023 в Москве и столичном регионе стал одним из самых «мокрых» в истории наблюдений с 1879 года. Об этом написала у себя в Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По её словам, за декабрь прошедшего года на ВДНХ было зафиксировано 73,5 миллиметра осадков, составив тем самым 141% от нормы. Синоптик уточнила, что наибольшее количество осадков было зафиксировано в районе Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). Там осадки достигли 95,1 миллиметра, составив 186% от нормы.

«Декабрь 2023 года войдёт в число 15 самых «мокрых» за всю историю инструментальных наблюдений, которые в Москве ведутся с 1879 года», — подытожила Позднякова.

Эксперт добавила, что 16 декабря на ВДНХ пик высоты снежного покрова составил 39 сантиметров, превысив норму почти в три раза.

Во второй половине декабря 2023 года синоптики зафиксировали аномально тёплую для данного месяца температуру. Так, термометры в столице показывали плюс 2–4 градуса, что на 6–8 градусов выше положенной климатической нормы. Более того, с поступлением тёплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произошла конденсация водяного пара, из-за чего в Москве наблюдались густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, а рекордные сугробы в столице просели на несколько сантиметров.

Однако с 1 января в Центральную Россию пришли морозы.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Кроме того, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. Период предупреждения — до 08:00 3 января.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной, температура воздуха опустится до минус 25 градусов. Такие холода, по его словам, продлятся как минимум до 5 января.