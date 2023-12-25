Вашингтон, 25 декабря, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Конфликт на Украине, вероятно, закончится заморозкой боевых действий, считает преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт. Своим мнением он поделился с телеканалом CNN.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Наиболее вероятный сценарий — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — сказал он.

Также эксперт полагает, что для победы Киеву необходимо предоставление очередной партии западной помощи, включая более совершенное вооружение. Шмидт при этом не исключил вариант абсолютной победы России в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил нежелание киевского режима замораживать конфликт. Украина желает продолжать конфликт для собственной выгоды и сохранения жизни, но единственным способом продлить боевые действия при существенном снижении поддержки Запада остаётся отправка на передовую украинских женщин и подростков, это и не скрывается, сказал эксперт.

По мнению политолога, для России мир может значить полную капитуляцию киевского режима в рамках денацификации и демилитаризации украинского государства. Принципиально важно несколько моментов — это освобождение русских людей, живущих на Украине, от господства украинского нацизма, а также получение российскими властями гарантий безопасности, добавил Кот.

В ноябре глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина в конфликте с Россией не может позволить себе его заморозку, его нужно завершить на украинских условиях. Замороженный конфликт на деле будет означать потери для Украины с возможностью возобновления конфликта в любое время, сказал он.