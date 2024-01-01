Киев, 1 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо провёл глава Украины Владимир Зеленский и поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним. Об этом 1 января сообщил украинский глава в своём Telegram-канале.

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Как указал глава киевского режима, он выразил благодарность Трюдо за готовность помогать в защите воздушного пространства Украины. Кроме того, украинский глава добавил, что договорился с канадским премьер-министром об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнило 29 декабря британское министерство обороны, примерно 200 ракет для систем ПВО войдут в новый пакет военной помощи Украине со стороны Британии. В минобороны отметили, что речь идёт о ракетах малой дальности ASRAAM класса «воздух — воздух».

Газета The Washington Post отметила, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.