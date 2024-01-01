Берлин, 1 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В Берлине в новогоднюю ночь сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 400 человек. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press

Отмечается, что в столице Германии более 20 человек были госпитализированы с травмами от фейерверков, полицейские Берлина сообщили о нападениях на машины экстренных служб и пожарных. В результате получили ранения свыше 50 полицейских. Задержаны около 400 человек, говорится в материале.

Отмечается, что в других городах Германии также были зафиксированы нападения на сотрудников полиции и пожарных. Так, во Франкфурте полицейские разогнали толпу агрессивных празднующих. А в Лейпциге был атакован полицейский участок, нарушители жгли костры из пиротехники и мусора, сообщает издание.

По его данным, в Золингене на западе Германии около 40 человек возвели баррикады и стреляли из пиротехники в сотрудников полиции и пожарных.

Уточняется, что по меньшей мере два человека погибли в Германии от травм, которые были получены от фейерверков.

Как указывается в материале, несмотря на это, в полиции заявили, что новогодняя ночь прошла спокойнее, чем ожидалось. В Берлине дежурили около 5 тысяч полицейских, уточнило издание.

Как передавало ИА Регнум, министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что во Франции в новогоднюю ночь были задержаны 380 человек, 745 автомашин сожжено. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом было сожжено на 10% меньше автомашин.

В Германии во Франкфурте-на-Майне во время беспорядков футбольных болельщиков пострадали 50 полицейских. Беспорядки произошли 25 ноября перед игрой футбольных команд «Айнтрахт» и «Штутгарт» во время входного контроля. Болельщики кидали в правоохранителей бутылки, заграждения и пиротехнику. Полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ.