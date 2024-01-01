Париж, 1 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Во Франции в новогоднюю ночь были задержаны 380 человек, 745 автомашин сожжено. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети.

Javi Julio/Global Look Press

Он отметил, что в сравнении с прошлым годом было сожжено на 10% меньше автомашин.

«Сожжено 745 автомобилей. Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на 10% меньше по сравнению с прошлым годом», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря 2023 года на востоке Франции сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Отмечается, что задержанные помещены под стражу. Их подозревают в «создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений». По данным издания, задержания проходили одновременно в трёх коммунах департамента Мерт и Мозель. Расследование проводит национальная антитеррористическая прокуратура.