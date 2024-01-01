Москва, 1 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Россия хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее, но на своих условиях, заявил 1 января президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского

«Мы тоже хотим завершить конфликт, причём как можно быстрее. Только на наших условиях», — сказал он.

Российский лидер констатировал, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. В целом, спецоперация РФ на Украине проходит удовлетворительно, добавил Путин, указав, что ситуация в зоне проведения СВО меняется, противник сдувается.

Также глава государства отметил, что Вооружённые силы России становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире.

Кроме того, он похвалил российских командиров, которые научились действовать аккуратно, не выполнять боевые задачи любой ценой.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 26 декабря объявил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Он отметил, что этому способствовали эффективная оборона ВС РФ, высокая боеспособность её подразделений и надёжность военной техники. Но в первую очередь выполнению задачи содействовали умелые действия российских военных и их самоотверженность, добавил он.