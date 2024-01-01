Москва, 1 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Военная спецоперация РФ на Украине в целом проходит удовлетворительно. Об этом президент Владимир Путин заявил 1 января во время посещения второго филиала военного госпиталя имени Вишневского.

РИА Новости/Михаил Климентьев

«Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете — высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно», — сказал Путин в беседе с российскими военнослужащими, отвечая на просьбу одного из них оценить ход СВО.

Глава государства также отметил, что ситуация в зоне проведения спецоперации меняется, противник постепенно сдувается, хотя России противостоит весь так называемый цивилизованный Запад.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на церемонии награждения Героев России Путин подчеркнул, что страна достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность. В тот же день на расширенном заседании коллегии Министерства обороны он заявил, что Запад не отказывается ни от стратегии сдерживания России, ни от своих агрессивных целей на Украине. Москва, по его словам, также не собирается отказываться от целей СВО.