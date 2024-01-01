Денвер, США, 1 января, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счётом 3:1.

IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press Валерий Ничушкин

Ничушкин был признан первой звездой матча. Кроме него, в составе победителей отличились нападающий Микко Рантанен и защитник Джош Мэнсон. У «Сан-Хосе» шайбу забросил форвард Томаш Гертл.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил десять бросков из 11.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отправил победную шайбу в ворота «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в результате «Тампа» победила со счётом 4:3. Теперь в его активе 61 очко (26+35) по итогам 37 игр сезона. Отметку в 60 очков он преодолел первым в сезоне.