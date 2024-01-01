Тампа, США, 1 января, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Российский хоккеист Никита Кучеров отправил победную шайбу в ворота «Монреаля» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В результате «Тампа» завершила игру со счётом 4:3.

Алексей Филиппов/РИА Новости Никита Кучеров

Кучеров также сделал результативную передачу, теперь в его активе 61 очко (26+35) по итогам 37 игр сезона. Отметку в 60 очков он преодолел первым в сезоне.

В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» шайбы забросили Брэйден Пойнт (35-я минута), Остин Уотсон (38), Келвин де Хаан (48) и Никита Кучеров (55). В команде «Монреаль Канадиенс» отличились Коул Кофилд (24), Джонатан Ковачевич (32) и Ник Сузуки (58).

Игра состоялась в ночь на 1 января (мск) в Тампе. «Тампа» находится на четвёртой строке в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 41 очком после 38 матчей. «Монреаль» идёт шестым с 35 очками после 36 матчей.

«Тампе» предстоит 3 января на выезде встретиться с «Виннипегом», а «Монреалю» — с «Далласом».

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Никиту Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ. Хоккеист за этот период набрал семь очков. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи в четырёх матчах.