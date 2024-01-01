Дублин, 1 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведёт поединок против американца Майкла Чендлера в июне, написал он на своей странице в соцсети Х.

INPHO/Tom Hogan via www. imago-im/Global Look Press Конор Макгрегор

По словам ирландца, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня.

Изначально поединок планировалось провести в 2023 году, однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA), в связи с чем их бой так и не был анонсирован.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Макгрегор заявил, что вернулся в пул тестирования USADA. UFC сделал исключение для него, чтобы тот мог в декабре провести бой, но USADA запретило ему выступать до истечения шести месяцев с момента вхождения в пул тестирования.

Макгрегор провёл последний бой в июле 2021 года. Он потерпел поражение от американца Дастина Порье и при этом сломал ногу. Всего на счету 35-летнего спортсмена 22 победы в смешанных единоборствах и шесть поражений.