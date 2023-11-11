Лас-Вегас, США, 11 ноября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор вернётся в октагон в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу Adam’s Apple.

Zuma/TASS Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор

«Я вчера разговаривал с Конором. У него все хорошо, он в порядке и полностью готов», — сказал Уайт.

По его словам, Макгрегору нужно будет подождать шесть месяцев, чтобы вернуться в пул тестирования на допинг.

«Если быть реалистами, мы сможем увидеть Макгрегора в октагоне летом 2024 года», — добавил глава UFC.

В октябре Макгрегор заявил, что вернулся в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). UFC сделал исключение для него, чтобы тот мог в декабре провести бой, но USADA запретило ему выступать до истечения шести месяцев с момента вхождения в пул тестирования.

Макгрегор провёл последний бой в июле 2021 года. Он потерпел поражение от американца Дастина Порье и при этом сломал ногу. Всего на счету 35-летнего спортсмена 22 победы в смешанных единоборствах и шесть поражений.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года онлайн-таблоид TMZ сообщил, что Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По утверждениям потерпевшей, спортсмен совершил в отношении её действия насильственного характера в мужском туалете. При этом ей удалось вырваться и сбежать. Женщина подала заявление в полицию, но решила пока не обращаться в суд. Представители Макгрегора отвергли обвинения против него.

В марте в Ирландии Макгрегора задерживала полиция за опасное вождение автомобиля. После сдачи анализов на наркотики и алкоголь, а также оплаты залога спортсмена отпустили.