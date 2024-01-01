Москва, 1 января, 2024, 08:59 — ИА Регнум. При пищевой аллергии пациентам рекомендуют ограничить продукты, которые имеют перекрёстные свойства с основным пищевым продуктом, вызывающим аллергическую реакцию. При пищевой непереносимости этого не делают, так как реакция, как правило, отмечается только на конкретный продукт, рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Элла Чурюкина.

Andrey Arkusha/Global Look Press

Она отметила, что пищевая аллергия — это повышенная чувствительность организма к определенным продуктам питания и неблагоприятные реакции, которые возникают со стороны иммунной системы. Пищевая непереносимость — это псевдоаллергический механизм. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость — кардинально разные состояния, уточнила врач.

Чурюкина пояснила, что большинство нежелательных пищевых реакций у людей возникают из-за различных форм пищевой непереносимости.

«Отличие аллергической реакции от пищевой непереносимости в том, что аллергия развивается независимо от дозы и количества продукта. Более того, она может возникнуть только на его запах», — приводит aif.ru слова аллерголога.

Кандидат медицинских наук добавила, что непереносимость — это дозозависимое состояние. Зачастую небольшое количество продукта организм «принимает», а после определенной дозы возникает реакция, уточнила она.

Для того чтобы точно определить продукт, который не принимает организм, врач должен собрать правильный анамнез, зачастую это на 80% ограничивает поиск, отметила Чурюкина, добавив, что необходимо также назначить физикальное обследование (в том числе кожное тестирование с пищевыми аллергенами, скарификационные пробы, патч-тесты).

Отмечается, что иногда пациенту назначают провокационный тест (приём возможного аллергена) либо двойной слепой плацебо-контролируемый провокационный тест (когда только врач знает, что получает пациент). Это позволяет исключить возможную психологическую реакцию на приём того или иного продукта.

Врач пояснила, что при тяжёлой реакции на продукт пациента немедленно госпитализируют в стационар. Для того чтобы снять умеренные симптомы, назначают одни и те же препараты — антигистаминные препараты или кортикостероиды.

«В случае пищевой аллергии рекомендуется ограничить продукты, которые имеют перекрестные свойства с основным пищевым продуктом, который вызывает аллергическую реакцию. При непереносимости этого не делают, поскольку реакция, как правило, отмечается только на конкретный продукт», — отметила аллерголог.

Как передавало ИА Регнум, ранее диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова сообщила, что безопасная порция мандаринов, как и других цитрусовых, зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Однако в целом рекомендуется употреблять не более двух-трёх плодов в день. Диетолог отметила, что такое количество обеспечит организм витаминами С, А, В и другими полезными элементами, но не приведёт к избытку сахара и калорий. При этом важно также учитывать общее количество фруктов и овощей, употребляемых в течение дня, чтобы не превышать рекомендуемую суточную норму.

Ранее врач больницы Хуашань в Китае при университете Фудань Ло Сяоцунь рассказал, что растущий уровень пищевой аллергии — это явление, наблюдаемое во всём мире, обусловленное изменениями в образе жизни, пищевыми привычками, а также растущей осведомленностью о здоровье и диагностическими возможностями.