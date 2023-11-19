Москва, 19 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Безопасная порция мандаринов, как и других цитрусовых, зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Однако, в целом, рекомендуется употреблять не более двух-трёх плодов в день. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

В России начался сезон цитрусовых — мандаринов и апельсинов. Созревание фруктов зависит от региона и климата, но в ноябре, как правило, свежий урожай уже появляется на прилавках в магазинах. А в период новогодних праздников и корпоративов спрос на мандарины, как один из символов новогоднего застолья, заметно повышается. Диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, какое количество мандаринов принесёт пользу организму и снизит риск возникновения аллергической реакции.

«Безопасная порция мандаринов зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Однако, в целом, рекомендуется употреблять не более 2-3 мандаринов в день», — поделилась Разаренова.

Она отметила, что такое количество обеспечит организм витаминами С, А, В и другими полезными элементами, но не приведёт к избытку сахара и калорий. При этом, важно также учитывать общее количество фруктов и овощей, употребляемых в течение дня, чтобы не превышать рекомендуемую суточную норму.

Специалист обратила внимание, что количество мандаринов, которое может вызвать аллергическую реакцию, зависит от индивидуальных особенностей организма.

«У некоторых людей уже один мандарин может вызвать аллергию, у других же аллергическая реакция может проявиться только при употреблении большего количества. Если у вас есть предрасположенность к аллергии на цитрусовые, рекомендуется начинать с небольшого количества мандаринов и внимательно следить за реакцией организма», — отметила Разаренова.

Она поделилась, что аллергия на мандарины может возникать из-за реакции иммунной системы на определенные белки или соединения, содержащиеся в этом фрукте. Например, такой белок как профилин или химические вещества как флавоноиды, содержащиеся в мандаринах, могут вызывать аллергическую реакцию. Также с осторожностью к употреблению мандаринов стоит отнестись тем, у которых проявлялись реакции на другие цитрусовые или пыльцу растений.

«У некоторых людей аллергия на мандарины может быть связана с кросс-реакцией с другими цитрусовыми или пыльцой растений. Например, если у человека есть аллергия на апельсины или лимоны, то он также может проявить аллергическую реакцию на мандарины из-за сходства аллергенов», — рассказала специалист.

При этом она напомнила и о полезных свойствах мандаринов. Они полезны для всего организма в целом, но особенно благотворно влияют на иммунную и пищеварительную системы, а также на зрение. Диетолог пояснила, что мандарины содержат большое количество витамина C, полезного для иммунной системы, здоровья кожи, укрепления сосудов и улучшения пищеварения. Также эти цитрусовые богаты витаминами A и B, необходимыми для зрения, костей, нервной системы и обмена веществ. Кроме того, мандарины содержат клетчатку, которая полезна для пищеварения и контроля веса.

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