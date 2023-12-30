Донецк, 30 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Украинские военные сбросили с беспилотника на донецкую бригаду скорой помощи взрывчатку. Как стало известно вечером 30 декабря, есть пострадавшие.

Минздрав ДНР

«В канун Нового года бригада скорой помощи в Донецке стала мишенью украинского БПЛА. В Кировском районе Донецка на бригаду, спешившую на вызов, был осуществлён сброс взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава ДНР.

Члены бригады получили сотрясения и контузии.

В деревне Кунач Орловской области 28 декабря обнаружили обломки взорвавшегося беспилотника. По данным источника ИА Регнум, местный житель отправился на охоту, в ходе которой нашёл обломки, предположительно, украинского БПЛА, который упал в поле вблизи линии электропередачи и взорвался. Обломки БПЛА разбросало на площади 100×100 метров.