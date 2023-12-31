Варшава, 1 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда не стал поднимать тему украинского конфликта в ходе своего новогоднего обращения к народу. Текст обращения политик опубликовал 31 декабря на своей странице в социальной сети X.

Юлия Гринь Анджей Дуда

В рамках новогоднего обращения Дуда ни разу не упомянул Украину напрямую, отдав предпочтение отметить только важность укрепления вооружённых сил страны, так как, по его словам, «за нашей восточной границей идёт война».

Кроме того, польский президент раскритиковал действия правительства касательно государственных средств массовой информации. Так, 27 декабря, глава Министерства культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства.

«Власти могут реформировать общественные СМИ, но это должно быть сделано в соответствии с законом. Я всегда был и есть открыт для такого обсуждения правовых изменений. Однако с моей стороны не будет согласия на нарушение конституции», — заключил Дуда.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своём новогоднем обращении также не стал поднимать тему украинского конфликта, хотя в 2022 году Украина фигурировала в его речи. Вместо этого британский политики предпочёл уделить внимание внутренним достижениям правительства по итогам года и планам на будущее.