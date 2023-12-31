Лондон, 31 декабря, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал поднимать тему украинского конфликта в ходе своего новогоднего обращения к гражданам, тогда как в 2022 году Украина фигурировала в его речи. Текст обращения политика в субботу, 30 декабря, опубликовали на официальном сайте правительства.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

Британский политик предпочёл уделить внимание внутриполитическим достижением правительства по итогам годам и планам на будущее. В частности, Риши Сунак сделал акцент на стоимости жизни и снижении инфляции, обратив при этом внимание на здравоохранение и инвестиции.

Кроме того, премьер-министр обратился с благодарностью к военнослужащим, медицинским сотрудникам и учёным, деятельность которых способствует развитию экономики Великобритании и её укреплению на передовых позициях в мире.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря британское издание Telegraph сообщило, что страны Европейского союза призвали Риши Сунака действовать в отношении Украины по аналогии с Уинстоном Черчиллем во времена Второй мировой войны. По мнению политиков, Великобритания должна играть лидирующую роль в контексте западной помощи Украине на фоне рисков полного прекращения поддержки.