Варшава, 28 декабря, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Глава Министерства культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF24 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В связи с решение президента приостановить финансирование государственных СМИ, я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S. A., Polskie Radio S. A., Polskiej Agencji Prasowej S. A.», — сказал глава минкульта.

По его словам, в сложившейся в стране ситуации это позволить обеспечить дальнейшую работу компаний и предотвратить увольнение сотрудников из-за отсутствия финансирования со стороны государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда воспользовался правом вето и заблокировал закон о бюджете, включающий финансирование государственных средств массовой информации. По словам Дуды, попытка их финансирования с помощью околобюджетного закона, который предусматривал более 762 миллиона долларов для государственных СМИ на 2024 год, в нынешней ситуации является неприемлемой.