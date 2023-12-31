Киев, 31 декабря, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Звуки взрывов услышали жители Киева вечером 31 декабря, сообщает украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Журналисты предположили, что речь может идти о новогоднем салюте, который запускался кем-то из горожан.

Ранее стало известно о взрывах, которые прогремели днём 31 декабря в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Кроме того, днём в Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры. При этом его якобы оперативно потушили и пострадавших не оказалось.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 декабря серия взрывов произошла в Киеве и городе Белая Церковь Киевской области. На фоне этих сведений по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.