Киев, 31 декабря, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Серия взрывов произошла в Киеве и городе Белая Церковь Киевской области, сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в некоторых украинских регионах произошли мощные взрывы, а после появилась информация о повреждениях объектов инфраструктуры. Сообщения о подобных инцидентах поступали из Киева, Одессы, Днепропетровска, Львова и Харьковской области.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ.