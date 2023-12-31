Киев, 31 декабря, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, сообщили 31 декабря в РБК-Украина.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне раздаются взрывы», — говорится в сообщении украинского издания.

При этом в Минобороны России не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам в подконтрольном Киеву Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря глава областной военной администрации Руслан Кравченко заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры в области. В результате никто не пострадал.

Помимо этого, на Украине 31 декабря также сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области.