Паттайя, Таиланд, 31 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Скоростной катер с туристами из России, отдыхающими в Таиланде, 31 декабря столкнулся со скалами у одного из островов, погибла женщина, пострадали ещё семь человек, сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

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«Погибла гражданка России, ещё шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние», — рассказал он.

Соснов уточнил, что пострадавших госпитализировали в больницы в Пхукете и Бангкоке. Российские дипломаты уже выехали к ним.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Таиланде утонул турист из России. Тогда троих купавшихся в море россиян во время отлива понесла сильная отбойная волна. Спасатели прибыли на помощь, но успели спасти только двоих.

В августе в Паттайе погибла женщина из России, упав из окна на седьмом этаже. Она была вместе с другом, который заявил, что та выпала случайно.