Паттайя, Таиланд, 13 августа, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Россиянка погибла при падении из окна с седьмого этажа в Паттайе. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

thailand. postsen.com

Трагедия произошла утром 13 августа в туристическом районе Джомтьен. Погибшей было 32 года. В квартире, из окна которой она выпала, находился её 30-летний друг.

Прибывшие на место сотрудники полиции проверили жилище. Мужчина, который там находился, был пьян и сначала отказывался давать показания. Позже он рассказал, что женщина упала случайно.

Полицейские при осмотре квартиры не нашли следов борьбы. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа в Абхазии сообщили о гибели туристки, прибывшей в республику из Санкт-Петербурга. Она ехала на автомобиле к озеру Рица по горной дороге, машина попала в ДТП и перевернулась.