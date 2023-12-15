Москва, 15 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку и серебряного призёра Олимпиады в Пекине Александру Трусову меркантильной, заявив, что молодая спортсменка думает только о деньгах. Об этом она рассказала в беседе с «РИА Новости».

Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристка Александра Трусова

Тарасова прокомментировала недавнее появление Трусовой, где та сыграла в товарищеском матче по хоккею на льду. Он прошёл в формате двух периодов по 15 минут. Фигуристка появилась в первом из них, затем покинула площадку. По мнению Тарасовой, всё это делается ради пиара.

«Не буду загадывать, но, думаю, мы больше её на соревнованиях не увидим. Очень жаль! Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги», — поделилась мнением Тарасова.

Заслуженный тренер добавила, что Трусова якобы не хочет мирового признания и уже не выиграет Олимпиаду и чемпионаты мира и Европы.

Как сообщало 1 ноября ИА Регнум, фигуристка Трусова кидалась коньками в Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Как отметила тренер, это произошло после того, как Трусова заняла второе место на Олимпиаде 2022 года, а после этого она устроила истерику, сказав, что ненавидит спорт.

Российская фигуристка имеет множество наград чемпионатов России, Европы. Является серебряным призёром XXIV зимней Олимпиады в Пекине, прошедшей в 2022 году в Китае. В том же году она получила звание Заслуженного мастера спорта.