Москва, 17 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Трусова выложила в социальные сети фотографии со своей новой квартирой. Она написала, что теперь в её жизни начинается новый этап — ремонт.

соцсети фигуристки Александры Трусовой

На опубликованных снимках с распущенными длинными волосами Трусова улыбаясь держит в руках ключи. Позади неё бетонные неоштукатуренные стены, на полу — черновая стяжка.

Также она написала, что опыта с ремонтом у неё ещё не было, но ей это очень интересно, и поэтому она попросила подписчиков делиться советами в комментариях.

«Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня ещё не было такого опыта, поэтому всё очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях», — рассказала спортсменка.

19-летняя фигуристка в октябре 2022 года перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Также она участвует в различных ледовых шоу.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, уехавшие из России в Израиль, а затем перебравшиеся на Кипр певица Алла Пугачёва и её муж комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) собрались вновь поменять место жительства. Теперь в планах звёздной пары поселиться в Великобритании.

На островное государство Пугачёва и Галкин переехали из Израиля после того, как там обострился палестино-израильский конфликт. Уточнялось, что 74-летней певице не подошёл местный климат и она стала жаловаться на плохое самочувствие, появились проблемы с сердцем. По данным журналистов, второй причиной для нового переезда стало желание певицы, чтобы её дети получили образование в Лондоне.