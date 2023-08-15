Пхеньян, 15 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны, считает министр обороны КНДР Кан Сун Нам. С начала 2023 года Вашингтон перебросил в Южную Корею значительные объёмы ядерных средств, используя ситуацию на Украине как предлог для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), отметил министр в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С начала года (США. — Прим. ред.) перебросили в Республику Корея огромные ядерные стратегические средства, в том числе атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу, и провели один за другим самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с нами, и это было беспрецедентным по масштабу, интенсивности и продолжительности», — сказано в обращении министра.

В настоящее время решить проблему Корейского полуострова посредством переговоров не представляется возможным, и только угроза ответа сдерживает США и Южную Корею от развязывания ядерного конфликта, добавил он. Вопрос уже не в том, будет ли ядерная война на полуострове, а в том, кто и как её начнёт, считает Кан Сун Нам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая.

Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность создать в АТР, вероятно в Японии, две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности, отметил Костюков. Бригады будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км, добавил он.

Если США решат применить ядерное оружие против КНДР, Пхеньян даст ответ, заявил Кан Сун Нам в июле 2023 года. Агрессивные намерения врагов Пхеньяна очевидны, США открыто тянут в АТР силы НАТО, что создаёт угрозу безопасности как Северной Кореи, так и соседних стран, отметил министр.