Москва, 31 декабря, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН в своей работе опирается на международное право, и МИД Чехии должен знать это, написала в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она отреагировала на отказ чешского постоянного представителя при Организации Объединённых Наций принимать участие в заседании Совбеза этой международной структуры. Его присутствия на встрече потребовала российская сторона. У постпреда хотели попросить разъяснений в связи с поставками Чехией вооружения Киеву.

«Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока ещё работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ выразила мнение, что чешское внешнеполитическое ведомство набирает в свой штат сотрудников по принципу лояльности Западу. Она также указала на схожесть позиции Чехии с решением Болгарии, запретившей ранее самолёту с Захаровой пролетать в болгарском воздушном пространстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный заявил, что украинский конфликт принёс чешской стороне значительную финансовую выгоду. Он рассказал, что Праге предоставили финансирование по линии НАТО за передачу военной техники Киеву.

Чиновник уточнил, что в 2023 году бюджет Чехии получил только от Дании и Нидерландов более 1,5 млрд евро. Кроме того, по словам Копечного, в республике резко вырос объём производства военной продукции, а чешская экономика получила новую рабочую силу в виде 120 тысяч украинских беженцев.