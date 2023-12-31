Владивосток, 31 декабря, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года из-за обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава административного центра Приморского края Константин Шестаков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фейерверк

«Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — написал он в Telegram-канале в воскресенье, 31 декабря.

Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин также объявил об отмене праздничных мероприятий. При этом изначально запланированная новогодняя программа в центре города всё же состоится.

Ранее об отмене праздничных салютов и традиционных гуляний в новогоднюю ночь в связи с трагическими последствиями массированного удара по Белгороду сообщил глава Магадана Юрий Гришан. Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря Вооружённые силы Украины совершили массированный обстрел административного центра Белгородской области с применением ракет «Ольха» с кассетной боевой частью и РСЗО Vampire. По информации Министерства обороны, большую часть ракет удалось сбить, но на город упали их кассетные элементы. В результате обстрела, как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погиб 21 человек, ещё 110 человек получили ранения различной степени тяжести, из них 17 — дети.