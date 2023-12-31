Абуджа, 31 декабря, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Владелец крупнейшей в Нигерии промышленной компании Алико Данготе потерял в уходящем 2023 году 3,6 миллиарда долларов. Согласно данным портала La Nouvelle Tribune, его состояние сократилось до 15,1 миллиарда долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

По информации источника, финансовые проблемы бизнесмена в первую очередь связаны с решением центрального банка Нигерии, 14 июня утвердившего единый плавающий курс национальной денежной единицы — найры, что привело к обесцениванию валюты более чем на 50%.

Несмотря на это, Алико Данготе успешно построил в Нигерии один из самых мощных на континенте нефтеперерабатывающих заводов, рассчитанный на переработку около 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Стоимость НПЗ оценивает в 20 миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря агентство Bloomberg сообщило, что богатейшие люди мира по итогам 2023 года увеличили своё совокупное состояние на 1,5 триллиона долларов. По мнению авторов, главной причиной значительного роста совокупного капитала стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Так, наибольший прирост капитала показали Tesla и SpaceX, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску. Суммарный доход его компаний достиг 95,4 миллиарда долларов.