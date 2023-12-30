Москва, 30 декабря, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Ряд украинских военных объектов 29 декабря подверглись ударам в Киеве, Харькове и во Львове, сообщил журналистам координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сведения активистов из других регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Он утверждает, что речь идёт об ударах, осуществленных Вооруженными силами России. Целями стали военные предприятия и расположения наемников ВСУ.

Так, в Харькове удар пришелся по теплоэлетроцентрали (ТЭЦ) № 3 и по заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), на котором выпускают и ремонтируют танки, а также танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП).

«Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ № 3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50–70, как говорят местные жители», — заявил подпольщик, слова которого цитирует «РИА Новости».

Лебедев уточнил, что в момент удара на территории предприятия находились 15 единиц боевой техники.

В Киеве целями стали склады с военной техникой и боекомплектом, а также завод «Артём», производящий управляемые ракеты класса «воздух — воздух». Кроме того, на нём выпускают автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

В Одессе ударам подвергся район Нефтегавань Одесского морского порта, а также сам порт. В последнем случае произошла детонация боеприпасов. Во Львове и Львовской области оказались атакованными места расположения иностранных наемников.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России якобы поразили одно из мощнейших украинских предприятий. Он обвинил в случившемся Службу безопасности Украины. По мнению Кривоноса, СБУ работает очень плохо и занимается не тем, чем должно.

29 декабря бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков рассказал, что российские военные ударили по украинским складам с западным вооружением.