Подпольщик назвал объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря
Подполье Николаева: военные заводы в Харькове и Киеве подверглись ударам
Москва, 30 декабря, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Ряд украинских военных объектов 29 декабря подверглись ударам в Киеве, Харькове и во Львове, сообщил журналистам координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сведения активистов из других регионов.
Он утверждает, что речь идёт об ударах, осуществленных Вооруженными силами России. Целями стали военные предприятия и расположения наемников ВСУ.
Так, в Харькове удар пришелся по теплоэлетроцентрали (ТЭЦ) № 3 и по заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), на котором выпускают и ремонтируют танки, а также танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП).
«Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ № 3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50–70, как говорят местные жители», — заявил подпольщик, слова которого цитирует «РИА Новости».
Лебедев уточнил, что в момент удара на территории предприятия находились 15 единиц боевой техники.
В Киеве целями стали склады с военной техникой и боекомплектом, а также завод «Артём», производящий управляемые ракеты класса «воздух — воздух». Кроме того, на нём выпускают автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.
В Одессе ударам подвергся район Нефтегавань Одесского морского порта, а также сам порт. В последнем случае произошла детонация боеприпасов. Во Львове и Львовской области оказались атакованными места расположения иностранных наемников.
Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России якобы поразили одно из мощнейших украинских предприятий. Он обвинил в случившемся Службу безопасности Украины. По мнению Кривоноса, СБУ работает очень плохо и занимается не тем, чем должно.
29 декабря бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков рассказал, что российские военные ударили по украинским складам с западным вооружением.