Киев, 30 декабря, 2023, 23:15 — ИА Регнум. ВСУ оказались в самом тяжелом положении с начала специальной военной операции и для них складывается критическая ситуация, заявил бывший украинский министр внутренних дел Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой».

Иван Шилов ИА Регнум

Экс-чиновник подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского и его команду. По словам Луценко, политик с соратниками думает только о своих рейтингах.

Бывший министр отметил, что Зеленский опасается гнева со стороны украинского населения из-за нового непопулярного закона о мобилизации. Вместе с тем экс-руководитель МВД призвал главу киевского режима взять на себя ответственность за указанную инициативу.

Кроме того, Луценко считает, что Киев должен признать огромные потери в ВСУ, которые нуждаются в пополнении. Он добавил, что, осмотрев украинские кладбища, можно увидеть, как они разрослись за последнее время.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря газета The New York Times написала, что российская армия перехватила инициативу на большей части линии боевых действий, а ВСУ за последнее время стали отступать в районе Авдеевки, Артёмовска, Марьинки и Купянска.

25 декабря газета The Independent, ссылаясь на данные назначенного Киевом главы украинской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, проинформировала, что положение подразделений украинских войск, которые удерживают Авдеевку, критическое. ВСУ предупреждают, что потеряют контроль над городом, если Запад не окажет помощь. Утверждается, что российские военные наступают на город с 16 направлений.

29 декабря стало известно, что силы украинской армии, находящиеся между Работино и Вербовым в Запорожской области, попали в очень сложную ситуацию, поскольку Вооружённые силы России активно наступают, добиваясь успехов.