Ташкент, 30 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Шахматистка с Украины Анна Музычук отказалась от рукопожатия с россиянкой Валентиной Гуниной, проиграв ей партию 17-го тура чемпионата мира по блицу. Об этом сообщил журналист ТАСС.

Nikku/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Анна Музычук

Россиянка играла белыми фигурами и выиграла, оставив украинку позади.

ИА Регнум сообщало, что второй на женском чемпионате мира по блицу стала представительница Швейцарии Александра Костенюк. Третьей победительницей стала украинка Музычук.

Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде с 29 по 30 декабря. С 26 по 28 декабря там же проходил чемпионат мира по рапиду.

Имя победительницы чемпионата мира по рапиду среди женщин стало известно 28 декабря. Его выиграла российская шахматистка Анастасия Боднарук.

Второе место тогда досталось представительнице Индии Хампи Конеру, третье — шахматистке из Китая Лэй Тинцзе. По итогам 11 туров все три шахматистки набрали по 8,5 очка, но благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили россиянка и соперница из Индии.

Победителем чемпионата мира по блицу среди мужчин в седьмой раз стал Магнус Карлсен. Второе и третье места у российских гроссмейстеров Даниила Дубова (15,5 очка) и Владислава Артемьева (15 очков).

Карлсен также стал чемпионом мира по рапиду, выиграв его в пятый раз. Второе место занял шахматист из Словении Владимир Федосеев, третье — Юй Янъи из Китая. Лучшим среди россиян стал Володар Мурзин, занявший 5-е место.

Рапид предполагает, что каждый игрок должен сделать все ходы за фиксированный промежуток времени, а именно от 10 до 60 минут. Во время блица игроку на обдумывание ходов отводится менее 10 минут. Призовой фонд чемпионата — $1 млн.