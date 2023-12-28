Самарканд, Узбекистан, 28 декабря, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил в чемпионате мира по рапиду (быстрые, активные шахматы). Турнир прошел в узбекском городе Самарканде.

Sylvia Lederer/Global Look Press Магнус Карлсен

Второе место занял игрок из Словении Владимир Федосеев, третье — китаец Юй Янъи. Лучшим среди россиян стал Володар Мурзин, занявший 5-е место. Кроме того, в первую десятку вошли россияне Даниил Дубов — 7-е место, Дмитрий Андрейкин — 9-е и Александр Грищук — 10-е. Ян Непомнящий занял 34-е место в турнире.

Победитель получит 60 тыс. долларов, серебряный призер — 50 тыс. долларов, бронзовый — 40 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, восьмилетний россиянин Роман Шогджиев одержал вторую победу на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Он смог обыграть норвежского шахматиста Юхана-Себастьяна Кристиансена. По общему результату семи партий россиянин заработал три очка: две победы, три поражения и две ничьих. Среди сверстников он чемпион мира и занимает в настоящее время 130-е место в турнирной таблице.