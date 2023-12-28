Самарканд, Узбекистан, 28 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который прошёл в Узбекистане.

Кадр из видео Анастасия Боднарук

Боднарук на тай-брейке одержала победу над представительницей Индии Хампи Конеру. Третье место заняла шахматистка из Китая Лэй Тинцзе. По итогам 11 туров все три шахматистки набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.

Кроме того, в десятку лучших среди россиянок вошли Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Лея Гарифуллина, которые заняли с седьмого по десятое места соответственно.

Боднарук с 2009 года является гроссмейстером среди женщин. 31-летняя шахматистка стала чемпионкой России по блицу (2019 год) и победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015 год).

Как сообщало 26 декабря ИА Регнум, на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова.

Чемпионат мира по блицу состоится в Самарканде 29–30 декабря. Рапид предполагает, что каждый игрок должен сделать все ходы за фиксированный промежуток времени, а именно от 10 до 60 минут. Во время блица игроку на обдумывание ходов отводится менее 10 минут. Призовой фонд — $1 млн.