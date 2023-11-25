Киев, 25 ноября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) Киева работала на пределе в ночь на 25 ноября. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Система, по сути, была просто на пределе возможностей. Украина вообще ничего не может сделать, ни [Владимир] Зеленский, ни [министр обороны Рустем] Умеров», — сказал Соскин.

По его мнению, развёрнутая над украинской столицей система ПВО не сможет защитить город от массированных авиаударов, если будет перегружена огромным количеством беспилотников и ракет.

Он также отметил неудовлетворительное состояние средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют ВСУ в попытках подавить российские дроны.

Как сообщало ИА Регнум, командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук заявил, что Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. По его словам, основным направлением удара был Киев.

В ночь на 25 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу, в городе сработала система ПВО. Взрывы прогремели в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны.