Москва, 30 декабря, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров стран БРИКС, а также ряда государств Азии, Африки и Америки, сообщила 30 декабря пресс-служба Кремля.

Известия/Павел Бедняков Владимир Путин

Он поздравил председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Бразилии и Южно-Африканской Республики Луиса Инасиу Лулу да Силву и Сирила Рамафосу, а также президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди.

«Успешное проведение перекрёстных годов физической культуры и спорта способствовало значительному расширению гуманитарных связей. На очереди — годы культуры России и Китая: мероприятия, запланированные в рамках этого нового масштабного проекта, приобретают особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между странами», — процитировала пресс-служба поздравление китайскому лидеру.

В поздравлении бразильскому коллеге Путин отметил активное развитие двухсторонних отношений и выразил уверенность, что страны продолжат наращивать взаимодействие с учётом председательства России в БРИКС и Бразилии в G-20 в 2024 году. Президенту ЮАР российский лидер пообещал использовать наработки южноафриканских коллег, от которых РФ приняла председательство в БРИКС.

В телеграммах индийским лидерам Путин отметил, что между Россией и Индией сложилось «привилегированное стратегическое партнёрство», несмотря на сложную ситуацию в мире.

Путин также направил поздравительные телеграммы президенту Боливии Луису Арсе, генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро и президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 декабря сообщил, что российский лидер не будет поздравлять с новогодними праздниками глав недружественных стран. Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что в этом году не будет торжественного новогоднего приёма в Кремле.