Москва, 30 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Москва готова обсуждать с Западом варианты обмена замороженными активами, если Запад также выразит готовность, заявил 30 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Известия/Дмитрий Коротаев

По словам российского дипломата, Москва приготовилась к любому развитию ситуации с замороженными активами.

Он пояснил, что Россия предлагала западным странам схему взаимного обмена замороженными активами. По его мнению, эта схема могла бы быть интересна западным контрагентам, средства которых находятся в российской юрисдикции на счетах типа «С».

Биричевский отметил, что такой разговор не может быть односторонним. В то же время пытаться угадать реакцию западных стран, резиденты которых теоретически могли бы принять участие в подобном обмене, сложно. Особенно в условиях новых односторонних санкций и мощной русофобской кампании на Западе.

«Если на той стороне будут готовы к диалогу — мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», — сказал Биричевский в интервью «РИА Новости».

Биричевский также сказал, что ответные меры Москвы на гипотетическое изъятие российских активов будут симметричными. Объём средств, на который распространятся ответные меры, по его словам, значительный.

Как сообщало ИА Регнум, издание Financial Times 27 декабря распространило информацию о планах G7 изъять замороженные в рамках антироссийских санкций активы России на сумму $300 млрд.

По данным газеты, предложение изъять активы поступило из Вашингтона. Япония, Канада и Великобритания поддержали эту идею, а Франция, Германия и Италия заявили о необходимости проявить осторожность и тщательно оценить законность такой конфискации.

В феврале на саммите G7 вопрос будет обсуждаться более предметно.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва ожидала от Запада очередных нарушений норм международного права. Он подчеркнул, что такая конфискация повредит мировой финансовой системе в целом.

Песков сообщил, что Москва уже составила список иностранных владельцев тех активов, на которые, в случае изъятия, распространятся ответные меры России.